عصبة الأبطال – الوداد “عقدة” صانداونز الجنوب إفريقي وبيتسو موسيمان

كرس فريق الوداد البيضاوي تفوقه التاريخي، على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وتسبب، مرة أخرى، في إخراجه من أغلى المنافسات القارية، بعد أن تأهل على حسابه لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وقد تقابل الفريقين، في الموسمين الأخيرين، في 8 مناسبات، فاز الفريق المغربي في 4 مناسبات، وانتصر الفريق الجنوب إفريقي في مناسبتين اثنتين، وكان التعادل سيد الموقوف في مناسبتين اثنتين أيضا.

وكان الوداد قد أخرج صانداونز من ربع نهائي المسابقة، في الموسم قبل الماضي، وتصدر مجموعته في هذا الموسم، قبل أن يخرجه من نصف نهائي العصبة، هذا الموسم أيضا.

وسبق لبيتسو موسيمان، مدرب فريق صانداونز، أن أكد في أكثر من مناسبة على أن هدفه هو تكسير “عقدة” الفريق المغربي، وإخراجه من المنافسة، غير أنه فشل في ذلك.

جدير ذكره أن الوداد، تأهل للمباراة النهائية بعد أن فرض التعادل السلبي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بدون أهداف، اليوم السبت، مع العلم أن لقاء الذهاب في الرباط، كان قد انتهى لصالح الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واجد.