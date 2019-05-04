برشلونة يسقط أمام سيلتا فيغو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق برشلونة مباراته الخارجية أمام سيلتا فيغو بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا سيلتا فيغو كل من اللاعبين ماكسيميليانو غوميز واياغو أسباس.

وبهذا الفوز رفع سيلتا فيغو رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد بطل الدوري عند 83 نقطة.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بصدمة لبرشلونة، بعد تعرض عثمان ديمبلي للإصابة في الدقيقة الأولى، إثر التحام مع أحد لاعبي سيلتا فيغو، وقرر فالفيردي، الدفع بالشاب أليكس كولادو بدلًا منه.

وتعامل الطرفان بحذر خلال أول 20 دقيقة من المباراة، والتي لم تشهد أي تسديدة على أي مرمى، وانحصر اللعب في وسط الملعب.

أول محاولة لسيلتا فيغو كانت عبر هوغو مالو، الذي توغل وسدد كرة اصطدمت بتوماس فيرمايلين وتحولت إلى ركلة ركنية، في الدقيقة 24.

ونجح سيليسين حارس برشلونة في التصدي لتسديدة أوكاي لاعب سيلتا فيغو في الدقيقة 27، وواصل التألق في التصدي لتسديدة أخرى من بودبوز في الدقيقة 34.

وتصدى روبن بلانكو حارس مرمى سيلتا فيجو، لتسديدة قوية من موسى واجي لاعب برشلونة في الدقيقة 40، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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ومع بداية الشوط الثاني، نجح أروخو في تسجيل هدف في الدقيقة 50 من المباراة، لكن حكم المباراة قام بإلغائه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، نظرًا لوجود حالة تسلل.

وحاول سفيان بوفان لاعب سيلتا فيجو تسجيل الهدف الأول، حيث توغل في منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة قوية علت مرمى برشلونة في الدقيقة 57.

ودفع فالفيردي بالتشيلي أرتورو فيدال بدلًا من البرازيلي آرثر ميلو، من أجل السيطرة على الكرة بشكل أكبر في خط الوسط، وإفساد محاولات سيلتا فيغو.

ونجح ماكسي غوميز في تسجيل الهدف الأول لسيلتا فيجو في الدقيقة 67، حيث استقبل عرضية من زميله رياض بودبوز في منطقة الجزاء، وسدد أسفل يسار الحارس سيليسين.

وتعرض جان كلير توديبو مدافع برشلونة الشاب للإصابة، وقرر فالفيردي إشراك جيسون موريلو بدلا منه.

وواصل برشلونة استحواذه على الكرة، لكن دون تشكيل أي خطورة حقيقية تُذكر على مرمى سيلتا فيجو، من أجل تسجيل هدف التعادل.

وحصل سيلتا فيغو على ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعدما لمست الكرة، يد موسى واجي لاعب برشلونة، ونفذها إياغو أسباس بنجاح.

ولم يكتف لاعبو سيلتا بالتقدم بهدفين، بل واصلوا تهديد برشلونة، الذي انهار تماما بعد الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين لأصحاب الأرض.