الاتحاد الأوربي قلق من العقوبات النفطية والنووية على إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبّر الاتحاد الأوروبي منهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم السبت، عن قلقهم بعد إعلان واشنطن فرض قيود جديدة على البرنامج النووي المدني الإيراني بهدف تعزيز الضغط الأميركي على طهران.

وصرّحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك أنهم "لاحظوا بقلق قرار الولايات المتحدة عدم تجديد كامل الإعفاءات المتعلقة ببعض مشاريع الحد من الانتشار النووي".

وقالوا أيضًا إنهم "أخذوا علما أيضا بأسف وبقلق بقرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات بشأن تجارة النفط مع إيران".

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وكانت قد أعلنت واشنطن، أمس الجمعة، أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لفرض "أقصى الضغوط" على طهران، لكنها جددت بعض الإعفاءات.

ويذكر أن إدارة ترامب كانت قد انسحبت منذ عام من الاتفاق الدولي الذي يُفترض أن يمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة القنبلة الذرية، معتبرةً أنه متساهل جدا وأنه لا يتطرق إلى ممارسات إيران الأخرى "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

بينما الموقعين الآخرين على الاتفاق بدءا من حلفاء واشنطن الأوروبيين، لا يزالون متمسكين بهذا الاتفاق ولا تزال طهران تحترمه، بحسب مفتشين دوليين.