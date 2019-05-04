اتحاد أبناء سخنين يهبط إلى الدرجة الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد 12 موسما قضاها في الدرجة العليا، هبط فريق اتحاد أبناء سخنين بشكل نهائي إلى مستوى الدرجة الممتازة بعد خسارته الخارجية أمام هبوعيل تل أبيب بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن أحداث المرحلة قبل الأخيرة على نهاية الموسم.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه اللاعب رمزي صفوري في الدقيقة 43، ثم في الدقيقة 73 أضاف اللاعب رمزي صفوري الهدف الثاني، وفي الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع حسم هبوعيل تل أبيب المباراة لصالحه بهدف ثالث.

ولم تشهد المباراة بكلا شوطيها أي فرصة تهديفية محققة من طرف الفريق السخنيني.

وقضت هذه الخسارة على آمال الفريق السخنيني بالبقاء رغم تضاؤلها، ليتأكد بقاءه في المركز الأخير وهبوطه منه إلى الدرجة الممتازة.

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وعلى عكس التوقعات، خاض فريق اتحاد أبناء سخنين موسما مخيبا للآمال، بعدما خاض 32 مباراة في الدوري حيث تمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات فقط مقابل تعادله في 12 وخسارته في 15 مباراة أخرى.

وكانت جماهير الفريق السخنيني قد علقت آمالها عليه سعيًا نحو احتلال مركز متقدم في لائحة الدوري نظرًا للكادر واللاعبين المجربين الذين تم استقطابهم للفريق.

ويعود الهبوط الأخير للفريق السخنيني للدرجة الممتازة إلى موسم 2005-2006، حينها أنهى الموسم أيضًا في المركز الأخير ثم تمكن في الموسم التالي من العودة مجددا إلى الدرجة العليا.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد أبناء سخنين يعتبر الفريق الوحيد الذي كان يمثل المجتمع العربي في الدرجة العليا.