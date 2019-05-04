انت الان تتابع تفاصيل خبر 4 جرحى عسكريين أتراك في قصف لقوات الأسد على إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 11:49 مساءً - قالت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، إن القصف الجوي الذي نفذه طيران النظام السوري قرب موقع عسكري في إدلب أوقع 4 جرحى بين العسكريين الأتراك.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن "قوات نظام بشار الأسد" وجهت ضربة طالت موقعاً قرب نقطة المراقبة الـ10 للجيش التركي، الخاصة بمتابعة سير وقف إطلاق النار والواقعة شمال محافظة إدلب.

وأشارت الوكالة إلى أن الضربة نفذت بواسطة سلاح مدفعية، وأسفرت عن تدمير تحصينات أمنية حول نقطة المراقبة، مضيفة أن "3 مروحيات ومقاتلة واحدة هبطت في الموقع إثر الحادث".

من جانبها، ذكرت وكالة "دميرورين" التركية أن الضربة أسفرت عن إصابة 4 عسكريين أتراك، تم نقلهم جميعاً من الموقع إلى مستشفى بواسطة مروحيات.

وسبق أن أفاد مسؤول تركي أمني لوكالة "رويترز" بأن قوات يعتقد أنها تابعة لنظام الأسد وجهت اليوم ضربة إلى موقع قرب نقطة للجيش التركي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن الجيش التركي لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات رداً على الحادث.

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ومنذ يومين يشن نظام الأسد غارات جوية وعسكرية على مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا حيث بلغ عدد القتلى المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، 27 شخصاً، نتيجة القصف المدفعي والجوي لقوات النظام السوري وداعميه.

وتمثل محافظة إدلب المحاذية لجنوب غرب تركيا معقلاً أخيراً للمعارضة السورية حيث تسيطر على أكثر من 70% من أراضيها فصائل مسلحة، كما يتهم نظام الأسد الحكومة التركية بدعم المعارضة المسلحة الثائرة ضده.

وتعد هذه المحافظة ضمن منطقة خفض التصعيد، التي أقيمت عام 2017 نتيجة اتفاق تم التوصل إليه في إطار عمل منصة أستانة الخاصة بتسوية الأزمة السورية بين روسيا وتركيا وإيران.

وسبق أن نشرت تركيا في تلك المحافظة 12 "نقطة مراقبة"، هدفها متابعة سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة بالاتفاق مع روسيا.

وفي 17 سبتمبر 2018، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في سوتشي، التوصل إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضي سيطرة قوات النظام السوري والمعارضة في المحافظة، وتم بموجبه مؤخراً إطلاق عملية روسية تركية مشتركة، لتسيير دوريات في هذه المحافظة.