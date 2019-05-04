شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بيان عاجل من الفريق البرهان بتحرك القوات السودانية لأخلاء جزيرة سواكن من القوات التركية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات قرر المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الآتي :

إرسال قوات عسكرية إلى جزيرة سواكن السودانية ، تمهيداً لإخلاءها من القوات التركية ، و ذلك إستناداً إلى إلغاء الإتفاقية التي تمت بين الرئيس المعزول عمر البشير و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

جزيرة سواكن سودانية ، و لن نقبل بأي مساس بأرض السودان الغالي .

والله ولي التوفيق ..

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