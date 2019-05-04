تونس تمدد حالة الطوارئ

تونس ـ د ب ا: أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر بدءا من تاريخ السادس من الشهر الجاري وحتى الرابع من يونيو. وأفاد بيان من الرئاسة أن الرئيس الباجي قايد السبسي اتخذ قرار التمديد بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان. وتسري حالة الطوارئ في تونس منذ التفجير الارهابي لحافلة أمنية في 2015 بوسط العاصمة، والذي أودى بحياة 12 عنصرا امنيا ومنفذ التفجير.

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