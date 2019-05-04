السودان: (العسكري) يرفض أغلبية مدنية بالمجلس السيادي

في السياسة 5 مايو,2019 نسخة للطباعة

الخرطوم ـ وكالات: قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس السبت، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر “خطا أحمر”. ونقل الإعلام السوداني عن الفريق صلاح عبد الخالق، قوله إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن بقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقا على مطالب قوى الحرية والتغيير. وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت “وثيقة دستورية” للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون السودان، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضوا.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية والتي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة. وأوضح أمجد فريد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي، أن هناك بوادر إيجابية من المجلس العسكري الانتقالي، وقد كان رده على وثيقة الإعلان الدستوري إيجابيا، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء “سونا”. وشدد فريد على الاستمرار في مواصلة الاعتصام وعدم إزالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين. وحول الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، أشار فريد إلى أن كتلة تحالف قوى الحرية والتغيير واحدة ولهم مواقف تفاوضية واضحة، وطرحت إعلانا دستوريا واضحا وتملك طرقا للحل، مبينا أن الخلافات بين مكوناتها أمر طبيعي نتيجة للرؤى والأفكار.

وحول فتح المسارات للقطارات، أكد أن تجمع قوى الحرية والتغيير على استعداد لفتح مسارات للقطارات، في أوقات معينة بالاتفاق والتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لإيصال المواد المختلفة للولايات. وجدد فريد الاستمرار في الاعتصام وعدم إزالة المتاريس، حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين، مشيرا إلى وجود برامج مسائية وإقامة موائد إفطار خلال شهر رمضان.

وبشأن الوساطة أوضح بأنهم في انتظار رد المجلس، ولن يرفضوا الوساطة مالم تتعارض مع مبادئ إعلان قوى الحرية والتغيير، حسب تعبيره .