شهداء وجرحى بعدوان إسرائيلي على غزة

في السياسة 5 مايو,2019 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الاول وفجر أمس سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع بقطاع غزة، ارتقى خلالها 5 شهداء وسقط عدد من الجرحى.

وقال مراسل “الخليج 365”: إن الطائرات الحربية، استهدفت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة كما أغارات على موقعي مهاجر برفح وحطين بخان يونس، التابعين لسرايا القدس جنوب القطاع.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان فلسطيني استشهد واصيب ثلاثة آخرون في غارة استهدفت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وقالت الصحة ان الشهيد هو “عماد نصير” من سكان بلدة بيت حانون. واعلنت الصحة ان 4 فلسطنيين اصيبوا في وقت سابق في غارة مماثلة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. ونفذت طائرات الاستطلاع ثلاث غارات شمال قطاع غزة، فيما أطلقت المدفعية الاسرائيلية عشرات القذائف على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان المدفعية قصفت معظم نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، بدءا من رفح وخانيونس جنوب القطاع مرورا بالمنطقة الوسطى وشرق غزة وصولا الى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا. كما اطلقت المدفعية الاسرائيلية عدة قذائف تجاه مناطق زراعية مفتوحة على طول الحدود.

الى ذلك، شيعت جماهير غفيرة في المحافظة الوسطى وجنوب قطاع غزة جثامين 4 شهداء ارتقوا مساء أمس الاول برصاص الاحتلال شرق القطاع، واستهدافه لموقع للمقاومة وسط قطاع غزة. وشارك المئات من الفلسطينيين بموكب تشييع الشهداء، وسط هتافات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال. والشهداء هم الشهيد رمزي روحي حسن عبدو (31 عاما) والذي استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج، والشهيد الشاب رائد خليل أبو طير (19 عاما) استشهد متأثرًا بجراحه جراء إصابته بعيار ناري في البطن شرق خان يونس، بالإضافة إلى الشهيدين عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (٣٣ عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عاما)، والذين ارتقيا بقصف الاحتلال لموقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي الجانب الاسرائيلي، أعلنت مستوطنات غلاف غزة إطلاق صافرات الإنذار، بعد إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة. وقال آران في تغريدة أخرى له، إنه بعد إطلاق رشقات صاروخية على غلاف قطاع غزة وجنوب تل أبيب، تم إطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم رصد إطلاق نحو9٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في وقت اعترضت منظومات القبة الحديدية بعضها.