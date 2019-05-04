ليبيا: مقتل 8 من قوات حفتر بهجوم (داعشي) في سبها

في السياسة 5 مايو,2019 نسخة للطباعة

بنغازي ـ وكالات: قال حامد الخيالي عميد بلدية سبها (رئيس بلدية سبها) إن ثمانية جنود قتلوا أمس في هجوم تبناه تنظيم”داعش” الإرهابي على معسكر تدريب تابع لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر بالمدينة الواقعة في مدينة سبها جنوب ليبيا. وأضاف لرويترز أنه تم قطع رأس أحد الجنود في حين ذُبح الآخرون أو قتلوا بالرصاص. وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم في بيان صحفي مشيرا إلى أن الهجوم “أسفر عن مقتل وإصابة 16مرتدا وفرار الآخرين”، مضيفا أنه “تم تحرير جميع الأسرى المحتجزين داخل المعسكر، كما أحرق الإرهابيون عددا من الدبابات والمخازن بعد اغتنام ما تيسر لهم من آليات وذخائر وعادوا لمواقعهم سالمين”.وأعلن مركز سبها الطبي في جنوب ليبيا عن استقبال تسعة قتلى فى الهجوم الذي شنه مسلحون على مقر كتيبة عسكرية في سبها التابعة للقيادة العامة لما يسمى”الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وكان مصدر أمني ليبي أفاد فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية بمقتل ثمانية جنود.وقال إن ستة جنود وجدوا مذبوحين داخل مقر إدارة التدريب وجنديين قتلا أثناء الهجوم ويتبعان الكتيبة العسكرية.وفي الوقت الذي لم يفصح فيه المصدر عن هوية المهاجمين، إلا أنه قال إن أصابع الاتهام تتجه نحو حسـن موسـى التباوي آمر مجموعة تدعى درع الجنوب، وتضم هذه الكتيبــة عدداً كبيرا من قوات المعارضة التشاديـة.ولفت إلى أن التباوي شارك في كل الهجمات المتكررة علي الحقول والموانئ النفطية وعلى مدينة سبها ومطار تمنهنت في وقت سابق.وكان المركز الإعلامي للواء 73 مشاة قال في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن “وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها، تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها”. وأضاف المركز “ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى، ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار، تم صد الهجوم”.ويقول مراقبون إن قبائل التبو جنوب ليبيا ترى أن حفتر أبعدهم من جنوب ليبيا في العمليات العسكرية الأخيرة وتحرير الجنوب، وأن حفتر ناصر قبائل أخرى مثل قبائل أولاد سليمان وقبائل أزوية، مما أدى إلى تشكيل جماعات مسلحة من قبائل التبو وهي من تقوم بالهجمات في الجنوب.

وتقع سبها، مثل أجزاء كثيرة في الجنوب وحقوله النفطية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي إلا أنه حرك القوات شمالا لشن هجوم مستمر منذ شهر على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.ولم تتمكن الحملة من اختراق الدفاعات الجنوبية للعاصمة. وواجه الجيش الوطني الليبي معارضة قوية من جماعة التبو العرقية خلال حملته في الجنوب في بداية العام.