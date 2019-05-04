القوات العراقية تحبط مخطط (داعشي) .. وتحذير من ظهوره مجددا

في السياسة 5 مايو,2019 نسخة للطباعة

بغداد ـ وكالات: أعلنت خلية الصقور الاستخبارية أمس السبت، عن إحباط أكبر مخطط إرﻫﺎﺑﻲ لإعادة تشكيل خلايا جديدة لـ”داعش” في العراق. وقال رﺋيس اﻟﺨﻠﻴﺔ ومدير ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات الداخلية أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي في تصريحات صحفية إن “ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ تمكنت من قتل الإرهابي وحيد أﻣﻨيﺔ، المسؤول ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات الأبرياء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء مدينتي الموصل وتلعفر، ﻣﻦ ﺧﻼل نصب كمين ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل تلعفر”، كما نقلت وكالة “السومرية” عنه. وأضاف أن “اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺎءت بعد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮت لعدة شهور، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻠﻴﺔ، ﺿﻤﻦ برنامجها اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أهداف “داعش” الإرﻫﺎﺑﻴﺔ الداخلة ﻣﻦ سوريا”، مشيرا إلى أن “العملية التي أطلق ﻋﻠﻴﻬﺎ مخالب للموت نفذها الفريق التكتيكي واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ إطار خطة تستهدف معالجة عناصر “داعش” الإرﻫﺎﺑﻲ الذين دخلوا العراق بطرق مختلفة بغية إعادة تنظيم صفوفهم وتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى”.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من وجود خلايا نائمة “داعشية” كثيرة لا تزال تعمل على الأرض. وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، حيث حذر عبدالمهدي من أن داعش لا يزال موجودا، ويسعى للعودة بكل الطرق، مشيرا في هذا الإطار إلى خطاب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. كان البغدادي قد ظهر قبل أيام في تسجيل مصور بعد اختفاء دام أكثر من خمس سنوات، ودعا فيه إلى استمرار في ما سماه بـ”الجهاد” متوعدا بشن حرب استنزاف ضد أعدائه. وقال عبدالمهدي إن “أي انحراف في محاربة داعش سيخلق ثغرة في هذا المجتمع الكبير”، مشيرا إلى ما قام به التنظيم في سريلانكا وتهديداته في أفريقيا اوروبا. وقال إن “داعش يريد إيجاد ثغرات أمنية يضرب بها في محاولة للعودة الى المشهد مرة اخرى”. ولفت إلى أهمية وحدة مكونات المجتمع العراقي، مضيفا أنه “أمر مهم ولولاه لما تحقق النصر على داعش”.

وكان أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث في هجوم شنته عناصر تنظيم “داعش” على أحد المقرات العسكرية قرب قضاء سامراء شمال بغداد. وقال المصدر إن عددا من عناصر داعش تسللوا من منطقة مطيبيجة شرق سامراء نحو مقر لواء مغاوير الجيش غرب مطيبيجة وتمكنوا من قتل جنديين اثنين وإصابة ثالث بعد نشوب اشتباكات بين الطرفين وتمكنوا من من الفرار بعد الهجوم. وفي سياق آخر، أدى انفجار عبوة ناسفة فجر امس الاول على جانب طريق فرعي في قرية كنعوص غرب قضاء الشرقاط شمال بغداد إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى بحسب المصدر نفسه.