قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا: قوات الوفاق نفذت هجوم سبها

اعترف الإرهابي خالد الشريف، القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة (فرع تنظيم القاعدة في ليبيا)، بمسؤولية حكومة الوفاق الليبية عن هجوم سبها الإرهابي.



وقال في مداخلة تليفونية عبر قناة "الميادين" الإيرانية إن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فايز السراج قررت توسيع عملياتها تجاه الجيش الليبي في الشرق والجنوب.

واعترف الشريف، الذي شغل منصب وكيل وزارة الدفاع بحكومة الإخوان في طرابلس، سابقا، بقيام ما يعرف بقوات حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق بالمسؤولية عن الهجوم الإرهابي على معسكر تدريب اللواء 160 بسبها.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر اليوم السبت، معسكر تدريب للواء 160 التابع للجيش الوطني الليبي بمدينة سبها جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد 9 عسكريين وتهريب عدد من السجناء من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون، ولاحقا تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.





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واتهم اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في مؤتمر صحفي سابق، خالد الشريف بجلب عناصر إرهابية منتمية لتنظيم داعش إلى مصراتة عبر طيران قطري من سوريا والعراق للتصدي لعملية الجيش الوطني الليبي لتطهير العاصمة من المليشيات.

وكان الجيش الوطني الليبي اتهم، اليوم السبت، الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية بالتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي بشأن الهجوم.

وأدانت البعثة الأممية إلى ليبيا الهجوم، داعية جميع الأطراف إلى مكافحة الإرهاب، كما أدان مجلس النواب الليبي الهجوم الإرهابي، مؤكدا قدسية معركة الجيش ضد الإرهاب.

ومنذ الرابع من أبريل الماضي تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، وأحرز الجيش تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على عديد من القرى والمناطق والمرافق العامة أثناء تقدمه نحو العاصمة من جميع المحاور.



