الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

جدة - عمرو شويل طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم بتحمل المسؤولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، المجتمع الدولي الكف عن صمته في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية، والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وبالإقرار بالحقوق الفلسطينية.

وأكد أبو علي أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، موضحًا أن الوضع شائك ومضطرب بسبب أن إسرائيل انهت كافة الاتفاقيات الموقعة والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية.

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مبينًا أن قطاع غزة يتعرض لمختلف أنواع العدوان بالقصف بالطائرات العسكرية، فيما تتعرض الضفة الغربية بما فيها القدس من توغل استيطاني واعتداءات على الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.