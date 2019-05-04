شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: تراجع احتجاجات السترات الصفراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (باريس)

سجلت احتجاجات السترات الصفراء المناهضة للحكومة في فرنسا أقل نسبة مشاركة اليوم (السبت)، وذلك بعد أيام من تجمع أكبر شابته أعمال عنف في باريس في الأول من الشهر الجاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 18900 محتج شاركوا في مسيرات بأنحاء البلاد مقارنة بما يصل إلى 23600 في الأسبوع السابق.

واندلعت احتجاجات السترات الصفراء في منتصف نوفمبر اعتراضاً على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة المرتفعة، لكنها تطورت إلى حركة أوسع ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحملته الهادفة لإجراء إصلاحات إقتصادية.