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مصر تحذر من النوايا التركية في غرب قبرص

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكدت جمهورية مصر العربية أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (السبت)، من انعكاس أية إجراءات أُُحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكامه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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