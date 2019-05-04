شكرا لقرائتكم 23 قتيلا بينهم 3 ضباط أتراك باشتباكات بريف عفرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية/الحدث أن 23 قتيلا بينهم 3 ضباط أتراك و أكثر من 40 جريحا بينهم 8 جنود أتراك سقطوا جرّاء الاشتباكات العنيفة على عدة محاور في مناطق الشهباء بريف عفرين.

وأضاف مراسل الحدث أن المنطقة تشهد معارك كر وفر وكذلك قصف مدفعي من قبل قوات النظام، ما يعني عدم وجود تغيير في خارطة السيطرة في عفرين و ريفها.

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وكان مسؤول أمني تركي قد أكد السبت، أن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي في منطقة إدلب بشمال سوريا، تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب قوات النظام السوري.

وتابع المسؤول قائلا لرويترز إن الجيش التركي يعتقد أن القصف جاء من داخل سوريا، مضيفا أن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن.

وكانت تركيا قد أقامت نحو 10 مواقع استطلاع حول إدلب، وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.