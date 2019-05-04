صواريخ المقاومة الفلسطينية تهز عدد من المدن المحتلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة

وسعت المقاومةالفلسطينية، دائرة إطلاق الصواريخ لتصل إلى محيط مدينة القدس المحتلة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية باتجاه عسقلان المحتلة، كما أصيب مبنى بشكل مباشر في مستوطنة شاعر هنيغف بصاروخ للمقاومة في غزة.

وأفاد إعلام العدو عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء شظايا صاروخ سقط في عسقلان وبلدية بئر السبع تفتح الملاجئ خشية من صواريخ غزة.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات على بعد 40كم من قطاع غزة وعسقلان و”أسدود” و”كريات ملاخي” و “زيكيم” و”كارميا” وجنوب عسقلان المحتلة ومستوطنات أخرى في غلاف غزة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد قالت في وقت سابق اليوم” إن مشاركة كافة فصائل المقاومة في الرد على جرائم الاحتلال من خلال غرفة العمليات المشتركة دليل على أن المقاومة موحدة وتحظى بحالة إجماع”.

الى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة الفلسطينية أن غرفة العمليات المشتركة اتخذت قراراً بالرد الموحد الآن على جرائم العدو.

وأطلقت المقاومة رشقات كبيرة من الصواريخ تجاه مستوطنات العدو، حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنات “ناحال عوز وعلوميم وكفار سعد وكفار عزة” وفي مناطق مركز النقب ومجددًا في غلاف غزة.

وذكر إعلام العدو عن إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع خلال الساعات الماضية.

وقصفت طائرات العدو الإسرائيلي بثلاثة صواريخ أراضي زراعية قرب “موقع صوفا” شرق رفح بالقطاع.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومستوطناته في غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية، مؤكدة في بيان أن الرشقات الصاروخية تأتي رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء الشعب الفلسطيني وتعمده استهداف المقاومين يوم الجمعة.

وأضافت الغرفة” نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا وسنرد على عدوانه وفق ذلك”، وقالت” نحذر العدو بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا”.

من جانبها قالت حركة حماس” إنه من المنطق والتجربة والتاريخ، ستنتصر إرادة شعبنا ومقاومته، وسينتزع حقوقه في الأرض والمقدسات والعيش الكريم”، مؤكدة أن ما يحدث في غزة اليوم هو استمرار لصراع الإرادات بين محتل معتدي، وبين شعب يحتضن مقاومته طلباً للحرية والكرامة.

وأكدت مصادر فلسطينية سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في مستوطنة “سديروت”، كما دوت صفارات الإنذار في جنوب عسقلان وجميع مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت مراسلة المسيرة في غزة عن رشقة صاروخية جديدة من المقاومة الفلسطينية أطلقت باتجاه مستوطنات غلاف غزة، موضحةً أن طائرات العدو الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على مدينة غزة.

وانقطعت الكهرباء عن عدد من “الكيبوتسات” في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي استهدف خط الجهد العالي في المجلس الإقليمي “إشكول” وسقوط عدد من الصواريخ في مستوطنة “نيتفوت بحسب إعلام العدو.

وأضاف إعلام العدو” مستشفى “برزيلاي” تعامل منذ صباح اليوم مع 23 مصابًا بفعل صواريخ غزة”.