بومبيو للشعب الفنزويلي: "حان وقت انتقال الحكم"

اسماء السيد - واشنطن: اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو السبت في شريط مصور خاطب فيه الشعب الفنزويلي أن "وقت انتقال الحكم حان".

وقال بومبيو في الشريط الذي بث على تويتر إن "الولايات المتحدة تقف بقوة الى جانبكم في سعيكم الى الحرية والديموقراطية".

وتابع "من حقكم أن تطالبوا بالحاح مؤسساتكم وجيشكم وقادتكم بإعادة الديموقراطية" قبل ان يختم بالاسبانية "نحن معكم".

وكان الزعيم المعارض خوان غوايدو دعا مجددا السبت أنصاره الى حض الجيش على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي طلب بدوره من الجنود البقاء "جاهزين" لمواجهة أي تدخل عسكري أميركي محتمل.

وكان وزير الخارجية الاميركي ندد في وقت سابق عبر تويتر بالقمع الذي يمارسه النظام الفنزويلي، مشيرا الى تدخل قوات الامن داخل كنيسة، مؤكدا دعمه لقيام "انتقال سلمي" للسلطة لصالح غوايدو.