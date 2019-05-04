أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"تطوُّر إشكال في بلدة ​عرسال​ بين أشخاص من "​آل الحجيري​" وآخرين من "آل رايد"، إلى ​إطلاق نار​، نتج عنه إصابة أربع أشخاص من "آل رايد".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابة 4 أشخاص بإشكال تطور لإطلاق نار بين أفراد من عائلتين في عرسال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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