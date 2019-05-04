كنيسة سيدة النبع في جزين استقبلت ذخائر القديسَين يوحنا بولس الثاني وفوستين

وصلت ذخائر القديسَين ​يوحنا بولس الثاني​ وشفيعة الرحمة الإلهية فوستين، إلى مدينة جزين، يتقدّمها كاهن رعية سيدة جزين الأب سليمان وهبي ولجنة الوقف.

وكانت وقفة أمام كنيسة ​مار أنطونيوس​ بجزين، حيث رُفعت الصلوات بحضور رئيس الدير الأب مارون عون وحشد من المؤمنين الّذين انطلقوا بتطواف سيرًا على الأقدام باتجاه كنيسة سيدة النبع- جزين.

وثد أُقيم قداس احتفالي داخل الكنيسة، ترأسه الأب وهبي وشارك فيه حشد من المؤمنين.