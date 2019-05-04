كنيسة سيدة النبع في جزين استقبلت ذخائر القديسَين يوحنا بولس الثاني وفوستين

وصلت ذخائر القديسَين يوحنا بولس الثاني وشفيعة الرحمة الإلهية فوستين، إلى مدينة جزين، يتقدّمها كاهن رعية سيدة جزين الأب سليمان وهبي ولجنة الوقف.
وكانت وقفة أمام كنيسة مار أنطونيوس بجزين، حيث رُفعت الصلوات بحضور رئيس الدير الأب مارون عون وحشد من المؤمنين الّذين انطلقوا بتطواف سيرًا على الأقدام باتجاه كنيسة سيدة النبع- جزين.
وثد أُقيم قداس احتفالي داخل الكنيسة، ترأسه الأب وهبي وشارك فيه حشد من المؤمنين.
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