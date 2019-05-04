لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، إلى أنّ "لمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نتقدّم منكم بأسمى آيات المعايدة والتبريك، راجين المولى أن يتقبّل طاعتنا وطاعتكم وأعمالنا وأعمالكم، لما فيه خير النفس والوطن والأمة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا بدّ في هذه الأيام المباركة أن نتذكّر بوصلة نضالنا فلسطين"، داعين الله أن "يفرج كربها وينصر أهلها ويحرّر قدسها، مع الأمل المستمر أن نحيي وإيّاكم رمضان المقبل في الأقصى محرّرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: لا بد أن نتذكر بوصلة نضالنا فلسطين وندعو الله أن يحرّر قدسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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