الطقس غداً غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ وانخفاض بنسبة الرطوبة.

أما الاثنين فغائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، التي تتخطى معدلاتها الموسمية وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، كما تكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة موحلة وحدوث برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية، في حين تنشط الرياح ليلاً.

أما الثلاثاء، فغائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تتجاوز سرعتها ال ٧٠ كلم/س في بعض المناطق الجبلية محمّلة ببعض الغبار تؤدي الى سوء الرؤيا احياناً ويرتفع موج البحر، ويتوقع تساقط امطار خفيفة موحلة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.