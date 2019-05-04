ضبط مركبة غير مسجلة تحمل لوحتين مزورتين يقودها سائقها دون إجازة سوق بالكحالة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "ضبط مركبة غير مسجّلة (أنقاض) تحمل لوحتَين مزوّرتَين وغير متطابقتَين يقودها سائقها دون إجازة سوق في ​الكحالة​، من قِبل مفرزة سير بعبدا".

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