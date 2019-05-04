الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم، بتاريخ 3/5/2019 الساعة 18.10، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 405 أمتار، ولمدّة 3 دقائق.

وأشارت إلى أن بتاريخه، أقدم الزورق المذكور على خرق البقعة البحرية نفسها على مرحلتين: الساعة 4.32 لمسافة حوالى 595 متراً، ولمدة 10 دقائق، الساعة 7.25 لمسافة حوالى 405 أمتار ولمدة 8 دقائق.

وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.