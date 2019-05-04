أكّد رئيس حزب "الجزائر للعدالة والبناء" عبد الرحمن هنانو، أنّ "الشارع الجزائري لديه العديد من الخيارات لمواصلة الاحتجاجات في شهر رمضان".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الآراء في الشارع الجزائري تتّجه لمواصلة التظاهرات في شهر رمضان سواء بالنهار أو الليل، أو يوم الجمعة باعتبارها رمزية للثورة في الجزائر". وأوضح أنّ "مطالب الشارع الجزائري لن تتحقّق إلّا بمواصلة الضغط، وأنّ احتمال الاعتصام في رمضان بالميادين، أصبح واردًا، بخاصّة في ظلّ عدم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل رئيس الدولة المؤقت ورئيس الحكومة الحالي".
وشدّد على أنّ "المخاوف في الشارع الجزائري تتعّلق بسيناريوهات أخرى لا يرغب فيها الشارع الجزائري، إّلا أنّ انسداد الأفق أمام المطالب قد يقود الأوضاع إليها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب "الجزائر للعدالة والبناء": انسداد الأفق قد ينتج سيناريوهات غير مرغوب فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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