السراج دعا الدول الداعمة لحفتر إلى مراجعة نفسها: المراهنة على شخص رهان خاسر

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، ​فايز السراج​، الدول الّتي تدعم قائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​ إلى أن "تراجع مواقفها وتراهن على الشعب الليبي وليس على شخص، لأنّ المراهنة على شخص رهان خاسر ونتائجها معروفة".

ولفت في تعليق صحافي على استقبال دول مصر و​السعودية​ لحفتر، إلى أنّ "علاقتنا مع هذه الدول هي علاقات جيّدة وعلاقات جيرة، ولا زلنا حريصين على عودة تلك العلاقات لمسارها الطبيعي، ولكن للأسف بعض الدول انحازت بشكل غير منطقي لجهة على حساب جهة أُخرى".

وأكّد السراج "أنّنا لم نقفل الباب مع أي دولة، مصر دولة جارة شقيقة وستبقى، و​الدول العربية​ علاقاتنا بها طويلة ومتميّزة، لهذا ندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها حتّى تستمرّ العلاقة بين الدول والشعوب، وقد تحدث هفوات أو أخطاء في المواقف ويمكن مراجعتها".