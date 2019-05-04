الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت بئر السبع برشقات صاروخية

أعلنت الغرفة المشتركة ل​فصائل المقاومة​ ال​فلسطين​ية "استهدافها مدينة ​بئر السبع​ المحتلة برشقات صاروخية".

وتُعدّ مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كلم جنوب غرب ​القدس​، كما تُعدّ المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة الّتي تمتدّ جنوبًا حتّى مدينة إيلات.

وكانت قد أفادت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، بأنّ "5 فلسطينيين، بينهم طفلة صغيرة ووالدتها الحامل، قُتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف ​قطاع غزة​".

يُذكر أنّ التصعيد بدأ يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث ردّ ​الجيش الإسرائيلي​ بضربة جوية أدّت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.