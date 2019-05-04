الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت بئر السبع برشقات صاروخية

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "استهدافها مدينة بئر السبع المحتلة برشقات صاروخية".
وتُعدّ مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كلم جنوب غرب القدس، كما تُعدّ المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة الّتي تمتدّ جنوبًا حتّى مدينة إيلات.
وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ "5 فلسطينيين، بينهم طفلة صغيرة ووالدتها الحامل، قُتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة".
يُذكر أنّ التصعيد بدأ يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث ردّ الجيش الإسرائيلي بضربة جوية أدّت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.
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