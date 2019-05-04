دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في "جامعة الدول العربية" السفير سعيد أبو علي، المجتمع الدولي إلى "الكفّ عن صمته في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمرّ على الأرض الفلسطينية، والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وبالإقرار بالحقوق الفلسطينية".
وأكّد في تصريح أنّ "تحقيق السلام في المنطقة لن يتحقّق إلّا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، موضحًا أنّ "الوضع شائك ومضطرب بسبب أنّ إسرائيل أنهت الاتفاقيات الموقّعة كافّة، والولايات المتحدة الأميركية تحاول تدمير كلّ ما قامت عليه الشرعية الدولية".
وشدّد أبو علي على "ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني"، مبيّنًا أنّ "قطاع غزة يتعرّض لمختلف أنواع العدوان بالقصف بالطائرات العسكرية، فيما تتعرّض الضفة الغربية بما فيها القدس من توغّل استيطاني واعتداءات على الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية طالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.