الجامعة العربية طالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

دعا الأمين العام المساعد لشؤون ​فلسطين​ والأراضي العربية المحتلة في "​جامعة الدول العربية​" السفير ​سعيد أبو علي​، ​المجتمع الدولي​ إلى "الكفّ عن صمته في ظلّ التصعيد ال​إسرائيل​ي المستمرّ على الأرض الفلسطينية، والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات ​الأمم المتحدة​ والقانون الدولي الإنساني وبالإقرار بالحقوق الفلسطينية".

وأكّد في تصريح أنّ "تحقيق السلام في المنطقة لن يتحقّق إلّا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وقيام ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة ذات السيادة وعاصمتها ​القدس​، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، موضحًا أنّ "الوضع شائك ومضطرب بسبب أنّ إسرائيل أنهت الاتفاقيات الموقّعة كافّة، و​الولايات المتحدة الأميركية​ تحاول تدمير كلّ ما قامت عليه الشرعية الدولية".

وشدّد أبو علي على "ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني"، مبيّنًا أنّ "​قطاع غزة​ يتعرّض لمختلف أنواع العدوان بالقصف بالطائرات العسكرية، فيما تتعرّض ​الضفة الغربية​ بما فيها القدس من توغّل استيطاني واعتداءات على الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين".