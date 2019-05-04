اردوغان دان الاعتداء الإسرائيلي على مكتب "الأناضول" بغزة: سنواصل الصدح بصوت الحق

شدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على "أنّنا ندين بكلّ شدّة الاعتداء الإسرائيلي الّذي استهدف مكتب وكالة "الأناضول" للأنباء في غزة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "ورغم هذه الاعتداءات كافّة، ستواصل تركيا ووكالة "الأناضول" الصدح بصوت الحق وإيصال حقيقة الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكلّ المناطق الفلسطينية، إلى جميع أنحاء العالم".
وفي وقت سابق، دمّرت مقاتلات إسرائيلية، مبنىً وسط قطاع غزة، يضمّ مكتب وكالة "الأناضول"، دون وقوع إصابات بين موظّفي الوكالة.
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