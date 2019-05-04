اردوغان دان الاعتداء الإسرائيلي على مكتب "الأناضول" بغزة: سنواصل الصدح بصوت الحق

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على "أنّنا ندين بكلّ شدّة الاعتداء الإسرائيلي الّذي استهدف مكتب وكالة "الأناضول" للأنباء في غزة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "ورغم هذه الاعتداءات كافّة، ستواصل ​تركيا​ ووكالة "الأناضول" الصدح بصوت الحق وإيصال حقيقة ​الإرهاب​ والظلم الإسرائيلي في غزة وكلّ المناطق الفلسطينية، إلى جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق، دمّرت ​مقاتلات إسرائيلية​، مبنىً وسط ​قطاع غزة​، يضمّ مكتب وكالة "الأناضول"، دون وقوع إصابات بين موظّفي الوكالة.