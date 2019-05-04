إصابة 4 أشخاص بانفجار قوي في مصنع للسيليكون في ولاية ايلينوي الأميركية

وقع ​انفجار​ كبير داخل مصنع كيميائي للسيليكون في ولاية ايلينوي الأميركية، ما أدّى إلى إصابة أربعة أشخاص وفقدان ثلاثة. وذكر المسؤول في قسم الإطفاء في ووكيغان، ستيف لينزي، أنّ "تسعة أشخاص كانوا في المبنى لحظة وقوع الانفجار، وقد تمّ نقل الجرحى الأربعة من الموقع إلى المستشفيات المجاورة".

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