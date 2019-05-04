ذكرت معلومات صحافية أنه في عملية أمنية لإستخبارات الجيش اللبناني، تمكنت العناصر من نصب كمين لعصابة سلب السيارات والخطف في ​شتورا​. واشتبكت عناصر ​استخبارات الجيش​ مع العصابة، ما ادى الى سقوط قتيل من أفراد العصابة وتوقيف أحد أفرادها وفرار 3 آخرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر قتيل من عصابة لسلب السيارات والخطف بعملية أمنية لإستخبارات الجيش بشتورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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