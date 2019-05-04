دفاع روسيا: المسلحون يحشدون قواتهم جنوب إدلب ويتوحدون تحت قيادة "هيئة تحرير الشام"

ذكرت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنّ "التشكيلات المسلحة في إدلب السورية، تحشد قواتها جنوب المحافظة وتتوحّد تحت قيادة "​هيئة تحرير الشام​"، وليس من المستبعد أنّها تستعدّ لشنّ هجوم واسع على حماة".

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