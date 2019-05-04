الدفاع التركية تؤكد سقوط جرحى بين جنودها باستهداف نقطة للجيش في إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن إصابة اثنين من عسكرييها في ​محافظة إدلب​ شمال سوريا، بهجوم استهدف موقعا قريبا لإحدى نقاط الجيش التركي بالمنطقة من أراضي سيطرة القوات السورية.

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