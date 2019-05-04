سماع صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع جنوبي دولة الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

سمع شهود عيان دوي صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع، جنوبي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وبحسب مراسل شبكة "روسيا اليوم"، أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة قذائف على مدينة بئر السبع.

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ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص، بينهما أم وطفلتها الرضيعة، وشابين.

وقصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، أيضًا، مبنى وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة الأناضول.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.