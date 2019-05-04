"مجانًا لمدة أسبوع وبـ 3 جنيهات يومياً".. تفاصيل "Watch iT" لمشاهدة دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، تدشين خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها وهي عبارة منصة رقمية للمحتوي الإعلامي باسم "Watch iT"؛ انطلاقًا من ضرورة الاهتمام بالمحتوى الرقمي والخدمات الإعلامية الرقمية.

ويمكن الوصول إلى تلك المنصة، أما عن طريق الدخول إلى صفحة www.watchit.com، أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت في متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، بحسب بيان اليوم السبت.

وقال البيان إنه باستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو واجهة متصفح الإنترنت، يتم تسجيل المستخدم من خلال الإيميل الخاص به ورقم التليفون المحمول لتصله رسالة بتمام التسجيل في خطوة واحدة، ومع التسجيل تقوم المنصة بإهداء المشترك 7 أيام مجانية لاستخدام المنصة؛ حتى تتيح له التعرف على المحتوى واستخدام التطبيق، كما تتيح له الإشتراك أما باستخدام كروت الإئتمان أو الدفع النقدي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف البيان: "نظرا لتزامن حلول شهر رمضان، مع إطلاق المنصة الرقمية "Watch iT" فقد تواصل القائمون عليه مع مجموعة القنوات الفضائية التي تمتلكها وتشارك فيها مجموعة المتحدة لتحصل المنصة على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي الذي يذاع على القنوات بمصر، لتتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة على شاشات التليفزيون من خلال القنوات الفضائية المفتوحة، ولمتابعتها في أوقات غير أوقات الإذاعة فيكون ذلك من خلال المنصة الرقمية "Watch iT"، وتكون تلك المنصة حصرية فى إتاحة المحتوى".

وتعهدت المجموعة بإطلاق المنصة الجديدة مليئة بالمحتوى الدرامي الجديد، على أن تقوم إدارة "Watch iT" بالحصول على حقوق محتوى جديد دائمًا بمختلف المجالات ويخدم مختلف الفئات.

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وتقدم المنصة الرقمية "Watch iT" خدماتها مجانا لمدة أسبوع عند التسجيل للاشتراك، وهناك أكثر من اختيار للاشتراك لمدد زمنية مختلفة سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية ليكون متوسط سعر الاشتراك في حدود 3 جنيهات يوميا، ومثل تلك المنصات الرقمية دوما ما تقدم المحتوى دون وقفات إعلانية أثناء العرض، وهو ما يدفع كثيرا من مستخدمي خدمات الإنترنت للتفاعل معها والاشتراك فيها.

وصرح تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بأن "معظم شركات إنتاج المحتوى العالمية سواء مسلسلات أو أفلام أوالقنوات المتخصصة فى مختلف الأنواع من المحتوى المميز سواء درامى أو رياضى أو ترفيهي، اتجهت منذ فترة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، فلا تجده متاح على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد الحديث بعد ما تقدمت طرق المشاهدة من خلال التلفزيونات الذكية أو الهواتف الذكية، وتجده متاحا على منصات رقمية متخصصة، ولذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق المحتوى الدرامى المصرى بإنشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة لنقوم بجزء من دورنا فى تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد".

وأضاف "كما أن تلك المنصة ستطلب إنتاجا غزيرا من المنتجين المختلفين لضمان التجدد الدائم وهو أيضا ما سيقوم بتنشيط سوق الإنتاج ويخلق فرصا جديدة للمنتجين المحليين والعالميين لوضع المحتوى الخاص بهم على المنصة من خلال اتفاقات تجارية، وليس ذلك فحسب ولكن أيضا تشجع الأجيال الجديدة من المنتجين للأعمال الرقمية أو الديجيتال لتقديم إنتاجهم أيضًا"، متابعا "الفارق بين تلك المنصات والقنوات التليفزيونية أن المنصات الإلكترونية تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، وذلك يساعد فى زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء فى الوسط الإعلامى".

وتابع: أن "المنصة الجديدة ستسعى للحصول على الكثير من الحقوق الإعلامية فى مجالات مختلفة ومن أجل دوام متعة المشاهد"، وأنهى كلمته باستخدام شعار المنصة الجديد ليقول: "Watch iT .. شوف أكتر".

يشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى المالكة والمشاركة فى مجموعة قنوات "أون"، و"الحياة"، و"دي إم سي"، و"سي بي سي"، وذلك من ضمن شركات المجموعة التي تقدم خدمات إعلامية مختلفة من خلال وسائط تقليدية وحديثة مختلفة.

