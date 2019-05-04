وزيرا خارجية روسيا وفنزويلا يبحثان أوضاع كاراكاس غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إجراء محادثات غدًا الأحد في موسكو مع نظيره الفنزويلي خورخى أرياس، حول مستقبل فنزويلا الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية التي تعاني من أزمة متفاقمة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن اجتماع لافروف في موسكو مع وزير الخارجية الفنزويلى خورخي أرياس، سيستعرض الحلول الممكنة للصراع الحالي على السلطة في إطار الدستور الفنزويلي.

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كما ستتم مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، في أعقاب العقوبات الأمريكية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقًا للخارجية الروسية.

تتبادل روسيا والولايات المتحدة الاتهامات فيما يتعلق بالطرف المتسبب في تفاقم المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها البلاد. تدعم واشنطن زعيم المعارضة خوان جوايدو الذى نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ، بينما تواصل موسكو إرسال مستشارين عسكريين للقوات الحكومية الموالية للرئيس مادورو.

وتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر اتصال هاتفى أمس الجمعة النزاع السياسي المتصاعد في فنزويلا من بين موضوعات أخرى.