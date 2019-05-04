بومبيو لـ "شعب فنزويلا": أمريكا تدعم سعيكم إلى التغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو دعم بلاده لـ "الشعب الفنزويلي" في سعيه إلى التغييرات في البلاد.

ونقلت قناة "الحرة الأمريكية الليلة عن بومبيو قوله، في خطاب متلفز موجه إلى الفنزويليين: "رسالتي إلى الشعب الفنزويلي فحواها أن الولايات المتحدة تدعمكم في تطلعكم إلى الحرية والديمقراطية. إن شجاعتكم وأصواتكم ستخرج بفنزويلا إلى طريق يؤدي إلى الحرية والازدهار وسنتعاون معكم في كل خطوة ستخطونها في هذا الطريق".

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يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، العسكريين إلى الاستعداد لصد هجوم أمريكي محتمل.

وقال مادورو مخاطبا العسكريين إن "لدى الولايات المتحدة أموالا كثيرة كي تحاول إضعاف قواتنا المسلحة"، مضيفا أن واشنطن تخوض "حربا غير تقليدية" ضد فنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة وسط محاولات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية، للإطاحة بحكم الرئيس مادورو.