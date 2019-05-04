عباس يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ)

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، العدوان الاسرائيلي المتصاعد على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب.

وأكد الرئيس عباس أن هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت إسرائيل قد صعدت من عدوانها على قطاع غزة، وقصفت طائراتها بناية سكنية غرب مدينة غزة.

وقال شهود عيان ان طائرات الاستطلاع اطلقت ثلاثة صواريخ تحذيرية صوب بناية سكنية، قبل ان تقوم الطائرات الحربية بتدميرها بشكل كامل وإلحاق أضرار مادية بعدد من البنايات السكنية.

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وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد رضيعة ووالدتها في القصف الذي استهدف حي الزيتون جنوب غزة.

كما قصفت الطائرات الحربية عمارة الخزندار في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وتضم البناية عدة مكاتب اعلامية اضافة الى مركز عبد الله الحوراني للتوثيق والدراسات وهو تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وشهدت مدينة غزة، أعنف الغارات حيث قصفت الطائرات الحربية هدفا قرب مسجد عمرو بن العاص بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما ادى الى اصابة اربعة مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على اثرها لمستشفى الشفاء لتلقي العلاج.