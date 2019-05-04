محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت مصادر طبية فلسطينية الليلة، عن استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأوضحت المصادر، أن المواطن خالد محمد حلمي أبو قليق (25 عاما) ارتقى جراء تجدد القصف الإسرائيلي على شمال القطاع. وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مساء أمس وحتى اللحظة إلى 8 من بينهم طفلة رضيعة ووالدتها الحامل في شهرها السادس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني في تجدد القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.