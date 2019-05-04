إضطراب في الرحلات الجوية في كل مطارات الجزائر ...الاسباب

افادت الخطوط الجوية الجزائرية، أن الرحلات ستشهد إضطرابا من وإلى كل مطارات الجنوب الشرقي للبلاد. وأضافت ذات المؤسسة أن الإضطراب في الرحلات الجوية راجع إلى انعدام الرؤية .

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