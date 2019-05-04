كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفنزويلي يدعو إلى التأهب تحسباً لأي هجوم أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعد عسكرية، الجيش، إلى التأهب تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.

ودعا مادورو، الذي يتواجه مع المعارض خوان غايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، الجيش إلى أن "يكون متأهباً للدفاع عن الوطن وسلاحه بيده حال تجرأت إمبراطورية أمريكا الشمالية يوماً أن تطأ هذه الأرض، هذه الأرض المقدسة"، على حد تعبيره.

وتشهد فنزويلا أزمة شديدة منذ عدة أشهر، والتي أصبحت نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا.

فبينما قادت إدارة الرئيس دونالد ترامب الدعم الدولي لغوايدو الذي أعلن توليه رئاسة فنزويلا مؤقتاً في يناير الماضي، تواصل روسيا دعمها الحاسم لمادورو والتي كانت حليفته منذ توليه السلطة.