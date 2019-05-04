كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود أتراك فى قصف كردى على قاعدة عسكرية بهكارى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 3 جنود أتراك بقذائف أطلقها عناصر حزب العمال الكردستانى من شمال العراق.

وقالت الوزارة - فى بيان ورد عن "سكاى نيوز" الإخبارية - إن القذائف أصابت قاعدة عسكرية فى محافظة هكارى الحدودية، فرد الجيش التركى بقصف مدفعى وجوي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية - فى وقت سابق اليوم - مقتل ضابط وإصابة آخر جراء هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية بمنطقة عفرين شمال سوريا.