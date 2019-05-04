كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تعلن يوم الاثنين اول ايام شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الخبير الفلكي في ديوان الوقف السني بالعراق اليوم السبت عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.

وقال الخبير فؤاد القادري خلال كلمة له اليوم خلال احتفالية التي اقامها الوقف لرؤية هلال شهر رمضان، انه “لا يمكن رؤية الهلال في هذه الليلة”.

واضاف انه “من المتوقع ان يكون يوم الاثنين غرة شهر رمضان”.

من جهته قال المجمع الفقهي العراقي في بيان اليوم، انه “نظرا لعدم ثبوت الرؤية على الوجه الشرعي لهلال شهر رمضان في هذه الليلة، فإنّ يوم الأحد يكون متمما لشهر شعبان ، وإنّ يوم الأثنين الموافق 6/5/ 2019م هو غرة شهر رمضان المبارك”.