كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تعلن الإثنين أول أيام رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الرؤیة الشرعیة الكویتیة، الیوم السبت، عن تعذر رؤیة هلال شھر رمضان لهذه اللیلة لیكون بذلك یوم غد الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الإثنین أول أیام الشهر المبارك.

وقال رئیس المجلس الأعلى للقضاء رئیس محكمتي التمییز والدستوریة رئیس هيئة الرؤیة الشرعیة المستشار یوسف المطاوعة في بیان إن (الهيئة) لم تتثبت خلال اجتماعھا الیوم السبت من رؤیة هلال شهر رمضان وبذلك یكون یوم غد الأحد هو المكمل لشهر شعبان وبعد غد الاثنین الموافق السادس من مایو 2019 أول أیام شھر رمضان المبارك لعام 1440 هجریة.

وأضاف المطاوعة أنه بهذه المناسبة تتقدم هيئة الرؤیة الشرعیة إلى أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقیادة السیاسیة وإلى المواطنین كافة وأمتنا العربیة والإسلامیة بأصدق التهاني وأطیب التمنیات بأن یكون ھذا الشهر الفضیل شهر خیر وبركة على الجمیع وأن یتقبل الله من المسلمین صیامهم وصالح أعمالهم ویعید هذه المناسبة المباركة على وطننا العزیز بمزید من التقدم والازدهار.

بدوره، تقدم وزیرالعدل وزیر الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في كلمة له إلى أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقیادة السیاسیة وإلى جمیع المواطنین والمقیمین والأمتین العربیة والإسلامیة بأصدق آیات التهاني والتمنیات بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك.