كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان المبارك الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك غداً الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ستجتمع غداً بعد صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل".

وأضافت أن جميع المحاكم الشرعية في الدولة ستقوم بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.