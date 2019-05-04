كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية.. وغداً المكمل لشعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جامعة المجمعة ‏‫‏بالمملكة العربية السعودية أن وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير لم تتمكن مساء اليوم من رصد هلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم السبت.

وقالت: نظرًا لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والأحد ، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء غدٍ الأحد، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

كانت الصحيفة أفادت بتعذر رؤية هلال رمضان في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم السبت؛ منها سدير وشقراء؛ بسبب الأحوال الجوية في تلك المناطق، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، وفي حال عدم ورود أي شهادات برؤية الهلال ستعاود لجان الترائي مهامها مساء غد الأحد؛ استجابةً لدعوة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت 29 شعبان لهذا العام 1440 هجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ فيتحرّى رؤية الهلال مساء يوم غدٍ الأحد.