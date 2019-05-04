رسميا.. هذه هي الدول التي أعلنت الاثنين أول أيام رمضان

أعلن عدد من الدول الإسلامية اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب شمس السبت، ليكون بعد غد الاثنين أول أيام الشهر الفضيل، في حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال غدا الأحد.

وقال رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ثقيل الشمري في مؤتمر صحفي إنه تعذر رؤية هلال رمضان اليوم السبت، وبذلك يكون غدا الأحد الخامس من مايو/أيار هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت الكويت أن يوم غد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو اليوم الأول في الشهر الكريم. وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أن الاثنين هو بداية رمضان.

في المقابل، قالت المحكمة العليا في السعودية إنه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان مساء هذه الليلة، وأضافت أنها ستعقد غدا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

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وبذلك تكون نتائج رؤية هلال رمضان في عدد من الدول الإسلامية وافقت الحسابات الفلكية التي أفادت منذ أيام بأن شعبان سيكون تاما لاستحالة رؤية الهلال مساء اليوم.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الاثنين هو أول أيام رمضان في تركيا وفق الحسابات الفلكية، وأضافت الوكالة نفسها -نقلا عن مجلس الأئمة الفدرالي في أستراليا- أن الاثنين هو أول أيام الشهر الكريم وفق الحسابات الفلكية.

يشار إلى أن كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا والصومال واليمن تحرت رؤية هلال رمضان مساء اليوم، في حين تتحرى الهلال مساء غد كل من سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.