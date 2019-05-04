الفتح يحسم “ديربي” العاصمة على حساب الجيش الملكي

حسم فريق الفتح الرباطي، “ديربي العاصمة”لصالحه، وانتصر على جاره الجيش الملكي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وبعد شوط اول سلبي النتيجة والأداء، سيتمكن أصحاب الأرض من توقيع هدف الانتصار، في الدقيقة 63، عن طريق العميد المهدي الباسل، بعد سوء إبعاد لكرة ركنية من الحارس محمد البورقادي.
وبهذا الانتصار، ارتقى الفتح للمركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما تراجع رصيد الفريق العسكري للمركز 13 برصيد 30 نقطة.
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