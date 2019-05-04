أصدر المجلس التأديبي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، أول أمس الخميس، عقوبة تأديبية قضت بتوقيف أستاذة مدة شهر عن العمل مع توقيف أجرها خلال المدة نفسها، وعدم احتسابها في الترقية، بسبب «إخلالها بواجباتها والتزاماتها المهنية»، بعدما طلبت من عاملة نظافة تعويضها في حراسة اختبار الأساتذة المتعاقدين، والتي جرت بالثانوية التأهيلية «سيدي عبد الرحمان» بمراكش، بتاريخ 22 دجنبر المنصرم، وهو الحادث الذي كان أثار جدلا واسعا، بعدما ضبط المسؤولون عن مركز إجراء المباراة المرأة، التي تجهل القراءة والكتابة، تقوم بعملية مراقبة الامتحانات نيابة عن الأستاذة، التي تعمل بالمدرسة الابتدائية 11 يناير بالمدينة نفسها، لتحلّ بالثانوية لجنة من المديرية الإقليمية للتربية والتكوين، وتنجز محضرا في الموضوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر مراكش.. أستاذة بعثت خادمتها لحراسة امتحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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