إغلاق حساب"فيسبوك" لمسؤول دنماركي حرق القرآن علنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حساب رئيس الحزب اليميني المتطرف "تشديد الاتجاه" الدنماركي، راسموس بالودان، جراء نشره صورة مسيئة للمسلمين.

وقام بالودان، قبل أيام، على حرق نسخة من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

ومن جانبه، قال بالدوران، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن إدارة "فيسبوك" علقت حسابه، لمخالفته قواعد النشر.

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وحول القضية، أكد مدير الاتصال في "فيسبوك" بالدنمارك، بيتير مونستير، في تصريحات لوسائل الإعلام، إغلاق الحساب الرسمي، لرئيس الحزب اليميني المتطرف.

وأكّد أن قواعد استخدام موقع التواصل الاجتماعي، متساوية بين الجميع، وفق تعبيره.